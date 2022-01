Sofia Goggia, Olimpiadi a rischio: come sta dopo il grave infortunio? (Di lunedì 24 gennaio 2022) La numero uno dello sci italiano Sofia Goggia si è infortunata durante la gara di domenica: come sta. Potrà partecipare alle Olimpiadi? Sofia Goggia è un talento fuori dal comune, uno di quelli che si vede una volta ogni 20 anni e il movimento sciistico italiano tutto si affida a lei per portare lustro ad uno sport che a volte viene ingiustamente sottovalutato. Quando la sciatrice azzurra è in forma non teme nessuna rivale e in questi mesi aveva preparato con la consueta fame di vittorie e con la sua nota meticolosità l’allenamento di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Per lei si trattava dell’appuntamento principe dell’anno e l’Italia puntava soprattutto su di lei per la vittoria di una medaglia d’oro, ma adesso la sua partecipazione è a ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La numero uno dello sci italianosi è infortunata durante la gara di domenica:sta. Potrà partecipare alleè un talento fuori dal comune, uno di quelli che si vede una volta ogni 20 anni e il movimento sciistico italiano tutto si affida a lei per portare lustro ad uno sport che a volte viene ingiustamente sottovalutato. Quando la sciatrice azzurra è in forma non teme nessuna rivale e in questi mesi aveva preparato con la consueta fame di vittorie e con la sua nota meticolosità l’allenamento di avvicinamento alleInvernali di Pechino. Per lei si trattava dell’appuntamento principe dell’anno e l’Italia puntava soprattutto su di lei per la vittoria di una medaglia d’oro, ma adesso la sua partecipazione è a ...

Advertising

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - ItaliaTeam_it : Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato,… - chiara_pelizza : RT @Eurosport_IT: Il messaggio di Sofia Goggia ?? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Beijing2022 | #Goggia - ilveggente_it : Sofia #Goggia non si arrende: la sciatrice azzurra dopo la caduta di ieri ha cominciato subito a lavorare in vista… -