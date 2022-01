Sofia Goggia, brutto infortunio dopo la caduta a Cortina: lesione del crociato e microfrattura del perone. Ma punta ad esserci a Pechino (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea”. È l’esito della risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e della Tac a cui è stata sottoposta Sofia Goggia alla clinica La Madonnina di Milano dopo la caduta del 23 gennaio nel supergigante di Cortina. Secondo quanto fa sapere la Fisi (Federazione italiana sport invernali) Goggia ricomincerà fin da subito la sua riabilitazione con un solo obiettivo: essere al via della discesa femminile di Pechino 2022 in programma martedì 15 febbraio. “Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione, ma già dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con unaparziale del legamentogià operato nel 2013, una piccola frattura dele una sofferenza muscolo tendinea”. È l’esito della risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e della Tac a cui è stata sottopostaalla clinica La Madonnina di Milanoladel 23 gennaio nel supergigante di. Secondo quanto fa sapere la Fisi (Federazione italiana sport invernali)ricomincerà fin da subito la sua riabilitazione con un solo obiettivo: essere al via della discesa femminile di2022 in programma martedì 15 febbraio. “Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione, ma già dalle ...

Advertising

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - ItaliaTeam_it : Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato,… - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - ElvyAres : RT @LiaCapizzi: Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le Olimpiadi… - Alessan50612358 : RT @ItaliaTeam_it: Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato, una… -