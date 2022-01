Sofia Goggia, a rischio il ruolo di portabandiera a Pechino 2022? Tempi ristretti, le possibili alternative (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le conseguenze dell’infortunio occorso ieri a Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo, che le sta mettendo addosso una dose di fretta extra motivata dall’imminenza delle Olimpiadi Invernali, portano parecchie questioni rispetto a ciò che sarà il prossimo futuro. Per la stella dello sci alpino azzurro la prospettiva è quella di attuare un recupero record al fine di poter andare a Pechino, ma con le implicazioni dettate dalla questione di problema se ne presenta un altro. Come fa notare, con ragione, Massimiliano Ambesi, esiste infatti la questione della portabandiera nella cerimonia di apertura. Un ruolo, questo, che era stato assegnato proprio alla ventinovenne bergamasca, ma che ora appare quantomeno traballante perché un tentativo di recupero lampo passerebbe forzatamente da una permanenza prolungata in ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le conseguenze dell’infortunio occorso ieri aa Cortina d’Ampezzo, che le sta mettendo addosso una dose di fretta extra motivata dall’imminenza delle Olimpiadi Invernali, portano parecchie questioni rispetto a ciò che sarà il prossimo futuro. Per la stella dello sci alpino azzurro la prospettiva è quella di attuare un recupero record al fine di poter andare a, ma con le implicazioni dettate dalla questione di problema se ne presenta un altro. Come fa notare, con ragione, Massimiliano Ambesi, esiste infatti la questione dellanella cerimonia di apertura. Un, questo, che era stato assegnato proprio alla ventinovenne bergamasca, ma che ora appare quantomeno traballante perché un tentativo di recupero lampo passerebbe forzatamente da una permanenza prolungata in ...

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - ItaliaTeam_it : Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato,… - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - LaSte_66 : RT @LiaCapizzi: Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le Olimpiadi… - OA_Sport : Sofia Goggia, il ruolo da portabandiera, i tempi per gestire l'infortunio e quali le alternative -