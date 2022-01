Slittino | i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 | al via un solo doppio azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La FIL ha reso noti i partecipanti alle prove olimpiche dello, svelando, nei fatti, anche i: nel singolo maschile Leon Felderer, Dominik Fischnaller e Kevin Fischnaller, nel singolo femminile Verena Hofer, Andrea Voetter e Nina Zoeggeler, nelEmanuel Rieder/Simon Kainzwaldner. L’Italia sarà al via nella staffetta a squadre. Ai XXIV Giochi Olimpicidici saranno dodici medaglie in palio nello: nel singolo si svolgeranno una gara maschile ed una femminile con quattro run in due giorni. In gara 106 atleti provenienti da 26 Nazioni: 35 donne e 35 uomini nel singolo e 18 coppie nel. Il singolo maschile inizierà il 5 febbraio con le prime due manche. Il 9 febbraio ...