Sky – Olivera al Napoli: affare chiuso, le cifre. Giuntoli ha un altro obiettivo (Di martedì 25 gennaio 2022) Mathias Olivera sarà un giocatore del Napoli. Secondo Sky la società azzurra ha chiuso la trattativa col Getafe. Tutto fatto tra la società spagnola e quello di De Laurentiis per il passaggio di Olivera in azzurro. Secondo Sky il terzino sinistro sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Negli ultimi giorni il Napoli ha mollato pure Mandava che si è trasferito all’Atletico Madrid.- Olivera al Napoli: quando arriva Secondo quanto riferisce Sky la SSCN ha acquistato Mandava per la cifra di 11 milioni di euro. Al momento l’affare sarà concluso a giugno, quindi Olivera passerà al Napoli a partire dalla stagione 2022-23. Ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 25 gennaio 2022) Mathiassarà un giocatore del. Secondo Sky la società azzurra hala trattativa col Getafe. Tutto fatto tra la società spagnola e quello di De Laurentiis per il passaggio diin azzurro. Secondo Sky il terzino sinistro sarà un nuovo giocatore dela partire dalla prossima stagione. Negli ultimi giorni ilha mollato pure Mandava che si è trasferito all’Atletico Madrid.-al: quando arriva Secondo quanto riferisce Sky la SSCN ha acquistato Mandava per la cifra di 11 milioni di euro. Al momento l’sarà concluso a giugno, quindipasserà ala partire dalla stagione 2022-23. Ma Cristiano, direttore sportivo ...

Advertising

areanapoliit : SKY - Napoli-Olivera, affare chiuso per 11 milioni a giugno. Si valuta d'anticipare l'arrivo a gennaio - NCN_it : #Sky – #Olivera già bloccato per giugno, ma il #Napoli lo vuole adesso: contatti con il #Getafe per anticipare il s… - napolipiucom : Sky - Olivera al Napoli: affare chiuso, le cifre. Giuntoli ha un altro obiettivo #calciomercatonapoli #napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, contatti con il Getafe per anticipare l'arrivo di Olivera - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, contatti con il Getafe per anticipare l'arrivo di Olivera -