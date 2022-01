Skeleton | Maurizio Oioli | “Valentina Margaglio può diventare la donna da battere Nel bob faremo il salto di qualità”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo appuntamento di SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. In questa puntata Claudio Cavosi ospita, il Direttore Agonistico di bob e, il quale ha analizzato la stagione appena conclusa di Coppa del Mondo con uno sguardo delle qualificazioni alle vicinissime Olimpiadi di Pechino 2022. Dopo tante difficoltà, finalmente la squadra italiana ha colto delle soddisfazioni importanti. Ecco comecommenta l’annata: “Stagione decisamente complicata. Avevamo aspettative alte: in parte, per quanto riguarda la spinta nel bob, sono state rispettate. Abbiamo ridotto il gap che solitamente ha sempre ostacolato le nostre prestazioni. Il lavoro fatto è stato importante e ha pagato. Nel bob a quattro abbiamo atleti in grado ...

Nuovo appuntamento di SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. In questa puntata Claudio Cavosi ospita Maurizio Oioli, ...
Valentina Margaglio continua la sua straordinaria stagione aggiungendo anche la prima storica medaglia di bronzo per l'Italia, nella gara di skeleton femminile valevole sia il circuito di Coppa del mo ...