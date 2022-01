Simona Pergreffi | “Quel seggio fuori da Montecitorio | simbolo del momento speciale”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La deputata(Lega) dà il “la” al suo diario sull’elezione del Presidente della Repubblica. A lei si alterneranno altri tre parlamentari di Bergamo: Elena Carnevali (Partito Democratico), Alessandro Sorte (Forza Italia) e Dario Violi (Movimento 5 Stelle). L’emozione del pre voto si può tranquillamente tagliare con un coltello. Il trolley è dili così compressi che, se me lo avessero aperto in aeroporto, tranquillamente non si sarebbe più richiuso. Nessuno sa infatti se dovremo fermarci tre-quattro giorni o 15-20! Rendersi conto che il tuo voto porterà all’elezione del Presidente della Repubblica pesa, e parecchio. Intorno ai cosiddetti “palazzi” si vede un dispiegamento di forze dell’ordine e giornalisti (questi ultimi in vero e proprio stato d’assedio) e i grandi elettori a gruppetti che discutono. ...