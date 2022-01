Sgominato traffico illegale di animali | sequestrati 39 cuccioli di cane

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa hanno individuato, all’altezza del casello autostradale di Marcianise, un cittadino partenopeo alla guida di un’autovettura con a bordo 39didi varie razze, detenuti in pessime ed in assenza del benché minimo rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. I, di pochissime settimane di vita e tutti di razza pregiata (barboncini, bouldogue francesi, yorkshire, maltesi e spitz), erano rinchiusi in tre piccole gabbie, del tipo di quelle utilizzate per i polli, stivate nel bagagliaio dell’autovettura fermata, assolutamente inadeguate sia per mancanza d’igiene che per la presenza di ferri sporgenti e arrugginiti che esponevano i cani a sofferenza e grave pericolo, tanto da far ipotizzare nell’immediato il ...