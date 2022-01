Serie C, Ghirelli si complimenta con il Foggia: “Un bel gesto di grande sportività” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dopo l’aiuto del Foggia nei confronti del Latina, rimasto senza magazzinieri a causa di un incidente stradale che ha impedito il trasporto del materiale sportivo, si è complimentato con i rossoneri: “Un gesto veramente bello, di grande sportività e dall’alto valore morale è stato quello compiuto dalla società Foggia Calcio 1920 che ha aiutato la squadra del Latina Calcio 1932 ed in particolare i suoi magazzinieri che erano stati coinvolti in un incidente stradale, permettendo il regolare svolgimento della partita di ieri allo “Zaccheria”. “La Serie C è ancora una volta cuore del fair play e dei buoni comportamenti che portano linfa vitale allo sport. Non dimenticheremo questo bel comportamento nei ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente della Lega Pro, Francesco, dopo l’aiuto delnei confronti del Latina, rimasto senza magazzinieri a causa di un incidente stradale che ha impedito il trasporto del materiale sportivo, si èto con i rossoneri: “Unveramente bello, die dall’alto valore morale è stato quello compiuto dalla societàCalcio 1920 che ha aiutato la squadra del Latina Calcio 1932 ed in particolare i suoi magazzinieri che erano stati coinvolti in un incidente stradale, permettendo il regolare svolgimento della partita di ieri allo “Zaccheria”. “LaC è ancora una volta cuore del fair play e dei buoni comportamenti che portano linfa vitale allo sport. Non dimenticheremo questo bel comportamento nei ...

