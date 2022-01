Serie A | la Flop 11 della giornata 23 | male l’attacco della Nazionale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ terminata la ventitreesimadiA e si arriva alla sosta. L’Inter si conferma in vetta alla classifica, ma insegue il Napoli. E’ andata in scena in questo weekend, il ventitreesimo turno diA. Le gare di questo turno hanno portato ulteriori importanti aggiornamenti nella lotta scudetto con l’Inter che vince soffrendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

calciomercatoit : ??La Flop 11 del turno di Serie A votata dagli utenti di CMIT TV! ?? Manca qualcuno ? - PianetaStaff : Top&flop 23.a giornata: Abraham cannibale, Mertens garanzia. Messias flop, Il centrocampo della Samp fatica - evivanco7 : RT @cmdotcom: I #flop della Serie A: la torre assurda di #Giroud e tutte le altre gaffe della 23esima giornata - sportli26181512 : I flop della Serie A: la torre assurda di Giroud e tutte le altre gaffe della 23esima giornata: Ecco la formazione… - cmdotcom : I #flop della Serie A: la torre assurda di #Giroud e tutte le altre gaffe della 23esima giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Flop

Calciomercato.com

Ed Sheeran, tra hit eAvrà collezionato un'infinitadi sold out e premi importanti, monopolizzato i ranking ufficiali e le playlist di Spotify ma, per il cinema, Ed Sheeran non sembra ...CMIT TV - Top eAConduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri inviati Martin Sartorio e Giorgio Musso.I migliori e i peggiori della quarta giornata di ritorno: il big match tra rossoneri e bianconeri ha tradito le attese ...Bradley Cooper su Nightmare Alley: “Troverà il suo pubblico anche in streaming” Un simile esito ha portato, inevitabilmente, una nuova serie di considerazioni riguardanti il ...