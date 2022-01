Serie A, Inter-Milan sabato 5 alle 18: il programma fino alla 7° di ritorno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anticipi e posticipi della Serie A dalla quinta alla settima giornata del girone di ritorno La Lega Serie A ha comunicato gli orari e le date degli anticipi e dei posticipi dalla quinta alla settima giornata del girone di ritorno. Il derby tra Inter e Milan si giocherà sabato 5 febbraio con calcio di inizio alle ore 18:00. Per i nerazzurri poi trasferta a Napoli sabato 12 febbraio, calcio d’inizio sempre alle 18. Si chiude con la partita casalinga contro il Sassuolo domenica 20 febbraio: calcio di inizio alle 18:00. Tutte e tre le partite saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Ecco un riepilogo: 24° GIORNTA / ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anticipi e posticipi dellaA dquintasettima giornata del girone diLa LegaA ha comunicato gli orari e le date degli anticipi e dei posticipi dquintasettima giornata del girone di. Il derby trasi giocherà5 febbraio con calcio di inizioore 18:00. Per i nerazzurri poi trasferta a Napoli12 febbraio, calcio d’inizio sempre18. Si chiude con la partita casalinga contro il Sassuolo domenica 20 febbraio: calcio di inizio18:00. Tutte e tre le partite saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Ecco un riepilogo: 24° GIORNTA / ...

