Serie A, giornata 23: pro e contro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un weekend di calcio, per certi versi, deludente. Le tante assenze – tra Covid-19 e infortunio – e la stanchezza ne hanno fatto da padrona, tanto che tra pro e contro della giornata 23 di Serie A, ci si trova a poter elogiare un solo match, a dispetto di due sfide terminate sullo 0-0. Sono in realtà tre gli scontri che non hanno portato al gol, ovvero Genoa-Udinese, Lazio-Atalanta, Milan-Juventus. Vivace invece il match tra Empoli e Roma, uniche due a segnare almeno due gol a testa, chiudendo per 2-4. Serie A: pro e contro della giornata 23 I due big match in programma – rispettivamente Lazio-Atalanta e Milan-Juventus – hanno regalato non solo poche emozioni, ma addirittura nessun gol. Tutte le squadre hanno dovuto fare i conti con la stanchezza e le molte mancanze, motivo per il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un weekend di calcio, per certi versi, deludente. Le tante assenze – tra Covid-19 e infortunio – e la stanchezza ne hanno fatto da padrona, tanto che tra pro edella23 diA, ci si trova a poter elogiare un solo match, a dispetto di due sfide terminate sullo 0-0. Sono in realtà tre gli scontri che non hanno portato al gol, ovvero Genoa-Udinese, Lazio-Atalanta, Milan-Juventus. Vivace invece il match tra Empoli e Roma, uniche due a segnare almeno due gol a testa, chiudendo per 2-4.A: pro edella23 I due big match in programma – rispettivamente Lazio-Atalanta e Milan-Juventus – hanno regalato non solo poche emozioni, ma addirittura nessun gol. Tutte le squadre hanno dovuto fare i conti con la stanchezza e le molte mancanze, motivo per il ...

