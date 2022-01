Serie A, De Siervo tuona: «Le scelte del Governo sono una vera delusione» (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle decisioni del Governo. Le sue parole. De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della situazione ristori e delle decisioni del Governo a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: Governo – «Nonostante il lavoro del sotto segretario allo Sport Valentina Vezzali la politica, ancora una volta, dimostra di non aver capito l’importanza dello sport per gli italiani e soprattutto della Serie A, che dovrebbe essere la locomotiva e che invece viene abbandonata con danni permanenti. Ricordiamo che il calcio è una delle principali 10 industrie italiane: appassiona oltre 32 milioni di persone e dà lavoro a più di 300mila. sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’amministratore delegato della LegaA, De, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle decisioni del. Le sue parole. De, amministratore delegato della LegaA, ha parlato della situazione ristori e delle decisioni dela La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:– «Nonostante il lavoro del sotto segretario allo Sport Valentina Vezzali la politica, ancora una volta, dimostra di non aver capito l’importanza dello sport per gli italiani e soprattutto dellaA, che dovrebbe essere la locomotiva e che invece viene abbandonata con danni permanenti. Ricordiamo che il calcio è una delle principali 10 industrie italiane: appassiona oltre 32 milioni di persone e dà lavoro a più di 300mila....

