Serie A, comunicati anticipi e posticipi delle prossime tre giornate: i dettagli (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle partite delle prossime tre giornate di campionato: tutti i dettagli La Lega ha comunicato date e orari dei prossimi tre turni di Serie A. Eccoli qui nel dettaglio. 5^ GIORNATA DI RITORNO Roma-Genoa 05/02/2022 ore 15.00Inter-Milan 05/02/2022 ore 18.00Fiorentina-Lazio 05/02/2022 ore 20.45Atalanta-Cagliari 06/02/2022 ore 12.30Bologna-Empoli 06/02/2022 ore 15.00Sampdoria-Sassuolo 06/02/2022 ore 15.00 Venezia-Napoli 06/02/2022 ore 15.00 Udinese-Torino 06/02/2022 ore 18.00Juventus-Verona 06/02/2022 ore 20.45Salernitana-Spezia 07/02/2022 ore 20.45 6^ GIORNATA DI RITORNO Lazio-Bologna 12/02/2022 ore 15.00Napoli-Inter 12/02/2022 ore 18.00Torino-Venezia 12/02/2022 ore 20.45Milan-Sampdoria ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) La LegaA ha comunicato date e oraripartitetredi campionato: tutti iLa Lega ha comunicato date e orari dei prossimi tre turni diA. Eccoli qui nelo. 5^ GIORNATA DI RITORNO Roma-Genoa 05/02/2022 ore 15.00Inter-Milan 05/02/2022 ore 18.00Fiorentina-Lazio 05/02/2022 ore 20.45Atalanta-Cagliari 06/02/2022 ore 12.30Bologna-Empoli 06/02/2022 ore 15.00Sampdoria-Sassuolo 06/02/2022 ore 15.00 Venezia-Napoli 06/02/2022 ore 15.00 Udinese-Torino 06/02/2022 ore 18.00Juventus-Verona 06/02/2022 ore 20.45Salernitana-Spezia 07/02/2022 ore 20.45 6^ GIORNATA DI RITORNO Lazio-Bologna 12/02/2022 ore 15.00Napoli-Inter 12/02/2022 ore 18.00Torino-Venezia 12/02/2022 ore 20.45Milan-Sampdoria ...

Advertising

CalcioNews24 : #SerieA, date e orari delle prossime tre giornate ?? - Mediagol : Bari, infortunio al ginocchio per Botta: i dettagli comunicati dal club biancorosso - Golfonetwork : Pokerissimo Genea Lanzara: i salernitani ripartono forte in serie A2 - VIRTUSTSB : ?? TOMORROW ?? ?? #BPCVirtusCassino ?? #ForiodIschia ?? 16° Giornata - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B GIRONE D 2021/22 ??… - diplavorovda : RT @ustampavda: Una PA digitale per parlare di lavoro. Presentati una serie di progetti di innovazione digitale per far diventare 'la pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie comunicati Atalanta, ufficiale Boga: ecco il comunicato del club nerazzurro Atalanta, ufficiale Boga - Di seguito i due comunicati dei club interessati: Atalanta BC comunica ... secondo una recente statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti della Serie A nell'...

Marco Montemagno lancia Monty Lab: gli Utility NFT ... che includeranno una serie di esperienze con Montemagno accesso esclusivo al nuovo libro di ... distribuito solo via NFT, da giugno 2023 ulteriori attività e bonus che saranno comunicati ...

Bari, infortunio al ginocchio per Botta: i dettagli comunicati dal club biancorosso Mediagol.it Bari, infortunio al ginocchio per Botta: i dettagli comunicati dal club biancorosso valida per la 23esima giornata del girone C di Serie C, l'attaccante del "galletti" Ruben Botta è uscito dal campo prima del previsto a causa di un infortunio. Il club biancorosso, tramite un ...

Serie B - Pielle Livorno: la gara con S. Miniato si gioca a Piombino La Unicusano Pielle Livorno comunica che la gara valevole per la 17° giornata del campionato di Serie B Old Wild West, la seconda delle 2 da disputare in campo neutro, ...

Atalanta, ufficiale Boga - Di seguito i duedei club interessati: Atalanta BC comunica ... secondo una recente statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti dellaA nell'...... che includeranno unadi esperienze con Montemagno accesso esclusivo al nuovo libro di ... distribuito solo via NFT, da giugno 2023 ulteriori attività e bonus che saranno...valida per la 23esima giornata del girone C di Serie C, l'attaccante del "galletti" Ruben Botta è uscito dal campo prima del previsto a causa di un infortunio. Il club biancorosso, tramite un ...La Unicusano Pielle Livorno comunica che la gara valevole per la 17° giornata del campionato di Serie B Old Wild West, la seconda delle 2 da disputare in campo neutro, ...