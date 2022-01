Se Amadeus prendesse il Covid ci sarebbe un piano B per la conduzione del Festival (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Covid purtroppo fa ancora parte della nostra realtà e come già sappiamo non guarda in faccia nessuno. Anche una macchina importante come quella del Festival di Sanremo deve fare i conti con il virus. Pare infatti che il protocollo di sicurezza costi alla Rai quanto due super ospiti internazionali. Mica briciole. Nel corso di questi mesi ben due protagonisti del prossimo Festival di Sanremo sono risultati positivi. Prima Elisa (assente alla serata di Sanremo Giovani proprio per questo motivo), poi Aka7Even che ha confermato la sua negativizzazione proprio in queste ultime ore. E se alla fine il Covid lo beccasse pure Amadeus? Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l’amore che mi avete dato in questi ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilpurtroppo fa ancora parte della nostra realtà e come già sappiamo non guarda in faccia nessuno. Anche una macchina importante come quella deldi Sanremo deve fare i conti con il virus. Pare infatti che il protocollo di sicurezza costi alla Rai quanto due super ospiti internazionali. Mica briciole. Nel corso di questi mesi ben due protagonisti del prossimodi Sanremo sono risultati positivi. Prima Elisa (assente alla serata di Sanremo Giovani proprio per questo motivo), poi Aka7Even che ha confermato la sua negativizzazione proprio in queste ultime ore. E se alla fine illo beccasse pure? Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l’amore che mi avete dato in questi ...

Advertising

StraNotizie : Se Amadeus prendesse il Covid ci sarebbe un piano B per la conduzione del Festival - BITCHYFit : Se Amadeus prendesse il Covid ci sarebbe un piano B per la conduzione del Festival - fendifoglia : oh no sarebbe un vero peccato se amadeus prendesse il covid....?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus prendesse A casa tutti bene: 5 cose da sapere sulla prima serie tv di Gabriele Muccino ... che ne prendesse in qualche modo anche nella forma il testimone", spiega Gabriele Muccino , che in ... Per Emma il 2021 finisce col botto: Amadeus ha annunciato la sua presenza in gara a Sanremo 2022 ed ...

Claudio Cecchetto: età, carriera e figli del disc jockey più amato d'Italia ...non è sempre stata accettata da parte dei genitori che volevano a tutti i costi che prendesse la ... Parliamo ad esempio di Gerry Scotti, Nicola Savino, Sabrina Salerno, Amadeus, Fiorello, Jovanotti, gli ...

Se Amadeus prendesse il Covid ci sarebbe un piano B Biccy Gianni Morandi tra Duse e Sanremo: “Il tour con Ranieri e Al Bano? Chissà” La “scossa della gara” del Festival con “Apri tutte le porte” firmata Jovanotti e la spinta di Anna, la maratona live a Bologna, la “caduta nel fuoco” e Lucio Dalla: il report della conferenza ...

... che nein qualche modo anche nella forma il testimone", spiega Gabriele Muccino , che in ... Per Emma il 2021 finisce col botto:ha annunciato la sua presenza in gara a Sanremo 2022 ed ......non è sempre stata accettata da parte dei genitori che volevano a tutti i costi chela ... Parliamo ad esempio di Gerry Scotti, Nicola Savino, Sabrina Salerno,, Fiorello, Jovanotti, gli ...La “scossa della gara” del Festival con “Apri tutte le porte” firmata Jovanotti e la spinta di Anna, la maratona live a Bologna, la “caduta nel fuoco” e Lucio Dalla: il report della conferenza ...