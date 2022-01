Scuole chiuse, scuole aperte: la nota dell’opposizione che attende risposte (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Davvero stridono le dichiarazioni rilasciate ancora sulla scuola dal Sindaco rispetto al totale immobilismo che, con grande rammarico, siamo costretti a denunciare. Da tempo evidenziamo come a Benevento non si riesca ad uscire dalla logica di scuole aperte/scuole chiuse, senza tentare almeno di costruire un piano di intervento e far sì che la scuola diventi davvero una priorità. Per evitare lungaggini e contrapposizioni che avrebbero potuto essere liquidate, come sempre, con aspre repliche a mezzo stampa, avevamo evitato di depositare un’interrogazione, visti anche i tempi lunghissimi di risposta. Solo per inciso, si attende ormai da oltre 30 giorni, risposta all’interrogazione sulle criticità nell’effettuazione dei tamponi nella popolazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Davvero stridono le dichiarazioni rilasciate ancora sulla scuola dal Sindaco rispetto al totale immobilismo che, con grande rammarico, siamo costretti a denunciare. Da tempo evidenziamo come a Benevento non si riesca ad uscire dalla logica di, senza tentare almeno di costruire un piano di intervento e far sì che la scuola diventi davvero una priorità. Per evitare lungaggini e contrapposizioni che avrebbero potuto essere liquidate, come sempre, con aspre repliche a mezzo stampa, avevamo evitato di depositare un’interrogazione, visti anche i tempi lunghissimi di risposta. Solo per inciso, siormai da oltre 30 giorni, risposta all’interrogazione sulle criticità nell’effettuazione dei tamponi nella popolazione ...

