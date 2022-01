Scuola, gli studenti ricordano Lorenzo: ora basta, stop alternanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – “La nostra rivendicazione immediata è il blocco dell’alternanza Scuola-lavoro. La critichiamo da anni, da quando è stata introdotta con la ‘Buona Scuola’ di Renzi, ma in questo momento, dopo la morte di un ragazzo di appena diciott’anni, è evidente che non esiste una buona alternanza, che è una pratica sbagliata dal fondamento, e va abolita immediatamente”. Con queste parole, Tommaso, studente del liceo ‘Pilo Albertelli’ di Roma e membro del collettivo OSA, spiega la rivendicazione principale portata in piazza ieri dal corteo del movimento della Lupa, dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, schiacciato da un trave all’ultimo giorno del suo tirocinio professionalizzante presso uno stabilimento industriale in provincia di Udine. Ora gli studenti, come intellettuali e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – “La nostra rivendicazione immediata è il blocco dell’-lavoro. La critichiamo da anni, da quando è stata introdotta con la ‘Buona’ di Renzi, ma in questo momento, dopo la morte di un ragazzo di appena diciott’anni, è evidente che non esiste una buona, che è una pratica sbagliata dal fondamento, e va abolita immediatamente”. Con queste parole, Tommaso, studente del liceo ‘Pilo Albertelli’ di Roma e membro del collettivo OSA, spiega la rivendicazione principale portata in piazza ieri dal corteo del movimento della Lupa, dopo la tragica morte diParelli, schiacciato da un trave all’ultimo giorno del suo tirocinio professionalizzante presso uno stabilimento industriale in provincia di Udine. Ora gli, come intellettuali e ...

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - ItaliaViva : La scuola deve restare aperta. Punto. Ha ragione il Presidente Draghi e siamo d'accordo con lui. Ne va della salute… - Agenzia_Ansa : Covid, una maestra ai colleghi no vax: 'State abbandonando i bimbi. La scuola è una comunità educante e per questo… - Anna33289994 : RT @roby800: Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne, quindici anni, gli operai con gli studenti: 'Il potere agli… - folucar : RT @PornoNoblogs: Il governo obbliga gli studenti minorenni allo schiavismo e uno di loro muore di lavoro. Gli studenti scendono in piazza… -