Scontro auto-pullman nel bresciano, morti 3 magrebini e 2 italiani: tutti senza patente (Di lunedì 24 gennaio 2022) Brescia, 24 gen — Nessuno dei 5 ragazzi — di cui 3 magrebini — morti sul colpo nel tragico incidente tra un pullman e una Volkswagen Polo avvenuto sabato notte a Rezzato, nel bresciano, aveva la patente. Il gruppo di amici, tutti maggiorenni tranne una ragazza di 17 anni era a bordo di un'auto prestata, non si sa per quale motivo, dal cugino del conducente che viaggiava su un'altra vettura, a pochi metri di distanza e che non è rimasta coinvolta nello Scontro. Incidente nel bresciano, 5 vittime senza patente Le vittime sono Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese; El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Sala', 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 ...

