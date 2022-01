Sci, Goggia punta tutto sulle Olimpiadi di Pechino: la corsa contro il tempo dopo la caduta al SuperG (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà una sfida contro il tempo quella ingaggiata da Sofia Goggia, che dopo la brutta caduta di ieri, 23 gennaio, durante il SuperG di Cortina si sottoporrà a crioterapia e riabilitazione in piscina per ritornare in piena forma fisica. Obiettivo: le Olimpiadi di Pechino. La sciatrice è incappata infatti in una distorsione al ginocchio sinistro, oltre a una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. I medici avevano già annunciato ieri che non sarebbe stata operata. La notte l’ha trascorsa nella sua casa di Bergamo. Per l’assistenza e gli interventi di fisioterapia e di riabilitazione fisica si affiderà ai centri specializzati di Mantova, Verona e ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà una sfidailquella ingaggiata da Sofia, chela bruttadi ieri, 23 gennaio, durante ildi Cortina si sottoporrà a crioterapia e riabilitazione in piscina per ritornare in piena forma fisica. Obiettivo: ledi. La sciatrice è incappata infatti in una distorsione al ginocchio sinistro, oltre a una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. I medici avevano già annunciato ieri che non sarebbe stata operata. La notte l’ha trasnella sua casa di Bergamo. Per l’assistenza e gli interventi di fisioterapia e di riabilitazione fisica si affiderà ai centri specializzati di Mantova, Verona e ...

