Sci di fondo, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022. Nessuna sorpresa tra i maschi, linea giovane tra le donne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella serata odierna la Fisi ha comunicato ufficialmente i convocati dell’Italia per i Giochi olimpici di Pechino 2022. Nello sci di fondo sono stati selezionati complessivamente 12 atleti, uno in meno di quanto sarebbe stato teoricamente possibile. Si è infatti deciso di lasciar decadere una quota in campo femminile, convocando sei donne, tante quante gli uomini impegnati. I maschi per Pechino 2022 sono: DE FABIANI Francesco (1993) GRAZ Davide (2000) PELLEGRINO Federico (1990) RASTELLI Maicol (1991) SALVADORI Giandomenico (1992) VENTURA PAOLO (1996) Le ragazze prescelte invece sono: COMARELLA Anna (1997) DI CENTA Martina (2000) GANZ Caterina (1995) LAURENT Greta (1992) PITTIN Cristina (1998) SCARDONI Lucia ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella serata odierna la Fisi ha comunicato ufficialmente iper i Giochi olimpici di. Nello sci disono stati selezionati complessivamente 12 atleti, uno in meno di quanto sarebbe stato teoricamente possibile. Si è infatti deciso di lasciar decadere una quota in campo femminile, convocando sei, tante quante gli uomini impegnati. Ipersono: DE FABIANI Francesco (1993) GRAZ Davide (2000) PELLEGRINO Federico (1990) RASTELLI Maicol (1991) SALVADORI Giandomenico (1992) VENTURA PAOLO (1996) Le ragazze prescelte invece sono: COMARELLA Anna (1997) DI CENTA Martina (2000) GANZ Caterina (1995) LAURENT Greta (1992) PITTIN Cristina (1998) SCARDONI Lucia ...

Advertising

FondoItalia : PECHINO 2022 - Tutti gli atleti italiani convocati per i Giochi Olimpici: c'è Goggia, ma mancano gli uomini dell'al… - FondoItalia : Sci di Fondo - Ecco i dodici azzurri per le Olimpiadi di Pechino! - lecco_notizie : Sci di fondo. Skiri Trophy (ex trofeo Topolino), Lorenzo Guido sfiora la vittoria - laregione : Serata dedicata ai campioni olimpici ticinesi dello sci di fondo - FondoItalia : VIDEO - De Fabiani: 'A Pechino per dare tutto e tornare senza rimpianti' -