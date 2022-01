Sci alpino | Sofia Goggia | “Se questo è il piano di Dio | non posso che accettarlo”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Seè ilche Dio ha per me, altro nonfare che spalancare le braccia, accoglierlo e. E andare avanti“, sono queste le prime parole disui propri social dopo il brutto infortunio rimediato durante il Super-G di Cortina d’Ampezzo. Una caduta che mette a forte rischio la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, anche se si proverà comunque un recupero lampo per cercare di difendere il titolo a cinque cerchi nella discesa libera del 15 febbraio. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da(@iam) “Non c’è un programma di recupero perché non c’è abbastanza tempo” dichiara ...

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Eurosport_IT : Sofia Goggia rischia seriamente di non poter prendere parte alle Olimpiadi di Pechino ???????? #HomeOfTheOlympics |… - MattiaGiovi : RT @Coninews: Prima di volare verso #Beijing2022 c'è ancora un doppio appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino. ?? Domani a Plan… - zizionice : RT @RaiSport: ?? #Goggia: 'Se è il piano di Dio posso solo accettarlo' Primo messaggio dell'azzurra dopo l'infortunio che ha messo a rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

L'azzurra accompagna il post alla sua foto sorridente, sugli, e all'emoticon di due cuori, uno dei quali e' però spezzato.Ambizioni importanti anche tra le donne con le stelle Lara Gut - Behrami, Michelle Gisin (oro a PyeongChang in combinata) e Wendy Holdener, già tutte medagliate olimpiche. In velocità saliranno sull'..."Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. E andare avanti", sono queste le prime parole di Sofia Goggia sui propri social dopo ...Si tratta di un vero e proprio miracolo sportivo l'annuncio del norvegese Kjetil Jansrud, che sarà a Pechino 2022 a 60 giorni dall'infortunio al ginocchio.