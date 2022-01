Sci alpino, Sofia Goggia ha cominciato la riabilitazione: l’azzurra vuole essere alle Olimpiadi di Pechino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un colpo al cuore. Sofia Goggia è una campionessa dentro e fuori e il suo destino legato alle Olimpiadi di Pechino 2022 è appeso a un filo. La campionessa bergamasca, dopo aver vinto la discesa a Cortina d’Ampezzo valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, è incappata in una caduta spettacolare nel corso del superG sempre a Cortina. Una dinamica paurosa con una conseguenza chiara: trauma distorsivo, lesione parziale al crociato sinistro, già operato nel 2013, e piccola frattura al perone. La campionessa è stata sottoposta a risonanza magnetica e tac domenica pomeriggio, alla clinica “La Madonnina” di Milano. Al di là di tutti i discorsi che si possono fare su una condotta di Sofia troppo “garibaldina” in una gara così ravvicinata rispetto all’appuntamento a Cinque ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un colpo al cuore.è una campionessa dentro e fuori e il suo destino legatodi2022 è appeso a un filo. La campionessa bergamasca, dopo aver vinto la discesa a Cortina d’Ampezzo valida per la Coppa del Mondo di sci, è incappata in una caduta spettacolare nel corso del superG sempre a Cortina. Una dinamica paurosa con una conseguenza chiara: trauma distorsivo, lesione parziale al crociato sinistro, già operato nel 2013, e piccola frattura al perone. La campionessa è stata sottoposta a risonanza magnetica e tac domenica pomeriggio, alla clinica “La Madonnina” di Milano. Al di là di tutti i discorsi che si possono fare su una condotta ditroppo “garibaldina” in una gara così ravvicinata rispetto all’appuntamento a Cinque ...

