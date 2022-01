Sci alpino | Rodia | “Recupero Goggia dipende dalla sua volontà e serenità”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il dottor Fabio, direttore del reparto di ortopedia e traumatologia presso il Cto di Roma, è intervenuto a La politica nel pallone, su Rai GR Parlamento. Ha parlato delle possibilità didella sciatrice azzurra Sofia, in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022: “L’infortunio di Sofia? In questi casi c’è una condizione che prevale su tutto il resto: ladell’atleta di perseguire un obiettivo e la tranquillità nel poter riaffrontare il gesto atletico. Per poter tornare in pista è necessaria la tranquillità e ladella. Ho letto che si tratta di una lesione parziale di un crociato già ricostruito. Sicuramente questa diagnosi è meno grave di quella di un legamento non ricostruito. Le problematiche ora sono di ...

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - sportface2016 : Le parole del professor #Rodia sull'infortunio occorso a Sofia #Goggia - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm donne. Sette azzurre in gara nel gigante di Kronplatz -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Al di là di tutti i discorsi che si possono fare su una condotta di Sofia troppo 'garibaldina' in una gara così ravvicinata rispetto all'appuntamento a Cinque Cerchi, è giusto parlare di corsa contro ...La sciatrice più vincente nella storia, in una Instagram story scrive: ' Il rischio che prendiamo suglinon può essere sottovalutato. Sofia è una tosta, tornerà più forte di prima'. Sui suoi ...Una sola variazione di formazione in casa azzurra per "The NightRace", lo slalom maschile notturno di Schladming in programma martedì 25 gennaio, sulla celebre Planai.Bruno Bianciardi, 61 anni, è rimasto ferito sabato pomeriggio. Ieri il decesso del 61enne che discende da una conosciuta famiglia senese ...