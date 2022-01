Sci alpino | Kjetil Jansrud annuncia il miracolo a meno di due mesi dalla rottura del crociato | “Sarò alle Olimpiadi”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Una notizia clamorosa scuote il circus dello sci, ormai focalizzato sulle imminentiinvernali. Il velocista norvegese, infortunatosi il 3 dicembre nel superG di Beaver Creek, hato la sua partecipazione alla rassegna di Pechino adi sessanta giornidel legamentoanteriore e collaterale. Un recupero sorprendente, reso possibilescelta di non sottoporsi ad operazione privilegiando la strada della terapia conservativa. L’approccio medico ha dato i suoi frutti eè tornato adnarsi sul pendio casalingo di Kvitfjell ritrovando, peraltro, ottime sensazioni. “Mi sononato qui in ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Ambizioni importanti anche tra le donne con le stelle Lara Gut - Behrami, Michelle Gisin (oro a PyeongChang in combinata) e Wendy Holdener, già tutte medagliate olimpiche. In velocità saliranno sull'...L'esordio della 'Erta' è avvenuto solamente il 24 gennaio 2017 ed è stata subito 'Grande Italia'. La vittoria, infatti, andò a Federica Brignone, in grado di precedere per 55 centesimi la francese ...Una notizia clamorosa scuote il circus dello sci alpino, ormai focalizzato sulle imminenti Olimpiadi invernali. Il velocista norvegese Kjetil Jansrud, infortunatosi il 3 dicembre nel superG di Beaver ...Il ricordo dei soccorritori morti nella tragedia di Campo Felice, in Abruzzo, quando un elicottero del 118 precipitò sulla montagna dopo aver ...