Sci Alpino: i convocati azzurri per lo slalom di Schladming. Nuova chance per Vinatzer e Razzoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo lo spettacolo di Kizbühel, i protagonisti dello slalom al maschile si sposteranno in Stiria, regione dell'Austria, per affrontare uno dei templi della disciplina: la gara in notturna di Schladming. La gara sotto i riflettori sarà l'ultima prova di Coppa del Mondo prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Pechino. Il team italiano esce sicuramente dal pendio di Kitzbühel con l'amaro in bocca, se è vero che Tommaso Sala e Simon Maurberger hanno trovato degli ottimi risultati in top10, l'occasione sprecata da Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer di salire sul podio o magari anche vincere, grida vendetta. L'occasione per rifarsi arriva quindi già domani, proprio sulla celebre pista Planai di Schladming. Per l'occasione ci sarà un'unica variazione al lotto dei convocati ...

