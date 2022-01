Sci alpino, domani il gigante femminile di Kronplatz: Italia abbonata al terzo gradino del podio nella località (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile saluta Cortina d’Ampezzo e si sposta una manciata di chilometri più a nord per il classico appuntamento con il gigante di Kronplatz. La mitica “Erta” accoglie per la quinta volta le regine delle porte strette in una gara decisiva per trovare le migliori sensazioni in vista di Pechino: trattasi infatti dell’ultimo evento dedicato alle discipline tecniche prima della rassegna a cinque cerchi. Sara Hector si presenterà al cancelletto di partenza con i favori del pronostico, forte della leadership nella specialità grazie ai successi ottenuti a Courchevel e Kranjska Gora. La svedese deve difendere un margine di 46 punti su Mikaela Shiffrin e di 55 sulla transalpina Tessa Worley, mentre sembrano ormai tagliate fuori dalla lotta al globo di cristallo le nostre Marta ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scisaluta Cortina d’Ampezzo e si sposta una manciata di chilometri più a nord per il classico appuntamento con ildi. La mitica “Erta” accoglie per la quinta volta le regine delle porte strette in una gara decisiva per trovare le migliori sensazioni in vista di Pechino: trattasi infatti dell’ultimo evento dedicato alle discipline tecniche prima della rassegna a cinque cerchi. Sara Hector si presenterà al cancelletto di partenza con i favori del pronostico, forte della leadershipspecialità grazie ai successi ottenuti a Courchevel e Kranjska Gora. La svedese deve difendere un margine di 46 punti su Mikaela Shiffrin e di 55 sulla transalpina Tessa Worley, mentre sembrano ormai tagliate fuori dalla lotta al globo di cristallo le nostre Marta ...

