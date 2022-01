Sci alpino | Cortina dolce e amara insieme Il superG femminile è la Gara a Pechino Paris tradisce sulla Streif

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Era tutto pronto per l’ennesimo weekend trionfale nella velocità per la Valanga Rosa ed invece si è trasformato in quello della preoccupazione, del timore, degli incubi per Sofia Goggia. Dal momento della caduta della bergamasca quasi tutto è passato in secondo piano, anche la splendida vittoria di Elena Curtoni, perchè in un istante l’Italia potrebbe aver perso la sua principale carta da medaglie alle ormai imminenti Olimpiadi di. La diagnosi è chiara e la TAC ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. La partecipazione ai Giochi è appesa ad un filo, ma è proprio ad esso che Sofia si sta cercando ad aggrappare per tenere vivi i sogni di uno storico bis in discesa che sembrava davvero quasi apparecchiato, dopo l’ennesimo trionfo ...

