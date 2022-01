Schianto fatale tra due auto. Porsche distrutta, Alberto muore a 34 anni: “Era un grande lavoratore” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si chiamava Alberto Bergomi ed era un noto imprenditore di Rovato la vittima dell’incidente stradale a Torbole Casaglia, lungo la sp 19, in provincia di Brescia. Il 34enne, poco dopo le 13 di domenica 13 gennaio, è rimasto coinvolto in uno scontro tra l’auto che guidava, una Porsche Carrera e una una Renault Scenic. La Porsche Carrera, diretta verso Lograto, e che percorreva la Corda Molle in senso inverso, si è scontrata con la Renault Scenic e dopo una impressionante carambola l’auto sulla quale viaggiava la vittima era distrutta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso ma i medici nulla hanno potuto fare per Alberto Bergomi, il 34enne è deceduto sul colpo. Il 66enne che viaggiava sulla Scenic, invece, non ha riportato gravi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si chiamavaBergomi ed era un noto imprenditore di Rovato la vittima dell’incidente stradale a Torbole Casaglia, lungo la sp 19, in provincia di Brescia. Il 34enne, poco dopo le 13 di domenica 13 gennaio, è rimasto coinvolto in uno scontro tra l’che guidava, unaCarrera e una una Renault Scenic. LaCarrera, diretta verso Lograto, e che percorreva la Corda Molle in senso inverso, si è scontrata con la Renault Scenic e dopo una impressionante carambola l’sulla quale viaggiava la vittima era. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso ma i medici nulla hanno potuto fare perBergomi, il 34enne è deceduto sul colpo. Il 66enne che viaggiava sulla Scenic, invece, non ha riportato gravi ...

