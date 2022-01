“Sapete che fa?”. Alex Belli, nuova bufera su Delia Duran dopo le rivelazioni nella notte al GF Vip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Delia Duran si è confidata con Jessica Selassiè raccontando alcuni dettagli sulla sua vita privata con Alex Belli. Dettagli finora rimasti sepolti che hanno lasciato senza parole tutti gli spettatori del GF Vip che dentro la casa hanno visto un altro Alex. Significativo che Delia abbia scelto di raccontare tutto a Jessica sintomo che la ragazza è davvero come appare. E tanti sperano sia lei la vincitrice del reality. “Una ragazza speciale. Ogni giorno che passa si dimostra una ragazza speciale”. “Veramente uno spettacolo. Umanamente è straordinaria, di un acume, di una empatia, di una sensibilità fuori dal comune… soprattutto lì dentro. Speciale, davvero. E purtroppo lei non lo capisce…. ha troppo poco stima di sè. Invece vale… eccome. Vorrei vincesse lei”. E ancora: “Jessica sei di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)si è confidata con Jessica Selassiè raccontando alcuni dettagli sulla sua vita privata con. Dettagli finora rimasti sepolti che hanno lasciato senza parole tutti gli spettatori del GF Vip che dentro la casa hanno visto un altro. Significativo cheabbia scelto di raccontare tutto a Jessica sintomo che la ragazza è davvero come appare. E tanti sperano sia lei la vincitrice del reality. “Una ragazza speciale. Ogni giorno che passa si dimostra una ragazza speciale”. “Veramente uno spettacolo. Umanamente è straordinaria, di un acume, di una empatia, di una sensibilità fuori dal comune… soprattutto lì dentro. Speciale, davvero. E purtroppo lei non lo capisce…. ha troppo poco stima di sè. Invece vale… eccome. Vorrei vincesse lei”. E ancora: “Jessica sei di ...

