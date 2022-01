Sanremo: le ultime sugli ospiti. I conduttori dell’Eurovision annunciati dall’Ariston (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le ultime a pochi giorni dall’inizio del Festival Sanremo: ci siamo. Martedì prossimo prenderà il via la terza edizione del Festival di Sanremo sotto la direzione artistica di Amadeus. Tra conferme e indiscrezioni ancora mancano diversi tasselli che riguardano gli ospiti. Confermati Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin. Non ci sono ancora conferme o notizie su ospiti internazionali che scarseggiano e possono venire meno per motivi di budget. Stando alle ultime saliranno sul palco, per promuovere la nuova stagione le protagoniste della serie HBO “L’Amica Geniale”, Gaia Girace e Margherita Mazzuco. A Sanremo dovrebbe esserci, secondo Fanpage, anche Anna Valle per lanicare la sua nuova fiction “Lea, Un Giorno Nuovo”. Leggi anche: Sanremo, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lea pochi giorni dall’inizio del Festival: ci siamo. Martedì prossimo prenderà il via la terza edizione del Festival disotto la direzione artistica di Amadeus. Tra conferme e indiscrezioni ancora mancano diversi tasselli che riguardano gli. Confermati Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin. Non ci sono ancora conferme o notizie suinternazionali che scarseggiano e possono venire meno per motivi di budget. Stando allesaliranno sul palco, per promuovere la nuova stagione le protagoniste della serie HBO “L’Amica Geniale”, Gaia Girace e Margherita Mazzuco. Adovrebbe esserci, secondo Fanpage, anche Anna Valle per lanicare la sua nuova fiction “Lea, Un Giorno Nuovo”. Leggi anche:, ...

