San Siro, Sala: «Comitati antimafia e legalità fondamentali per il flusso finanziario» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto nel dibattito relativo alla necessità che in città possa esserci un nuovo stadio, sottolineando quanto ritenga questo passo importante per Milan e Inter: “Condivido la necessità di un nuovo stadio, però è necessario verificare in maniera compiuta le condizioni ed è necessario avere un dibattito anche avere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il sindaco di Milano, Giuseppe, è intervenuto nel dibattito relativo alla necessità che in città possa esserci un nuovo stadio, sottolineando quanto ritenga questo passo importante per Milan e Inter: “Condivido la necessità di un nuovo stadio, però è necessario verificare in maniera compiuta le condizioni ed è necessario avere un dibattito anche avere L'articolo

Advertising

juventusfc : FT | Triplice fischio a San Siro. Un punto per parte. #MilanJuve #ForzaJuve - Inter : ?? | FINITAAAAAAAAAAAAAA ?? L'artiglio della tigre: l'Inter vince in rimonta a San Siro!!! +3?: i nerazzurri restano… - acmilan : A high-intensity battle so far. No relenting after the break, lads! ?? Reti inviolate nella battaglia di San Siro.… - eventiatmilano : Concerti che verranno: il 15 giugno i Green Day live al Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro - florabarral : @Millyto22 @Matador1337 @marifcinter Sono anni che lo dico. Deve esserci qualche clausola che lo impedisce o non me… -