San Siro | il campo killer ed il calendario assurdo della Serie A

Ora che il campionato si ferma per due settimane, prima di un nuovo tour de force, il prato di San Siro verrà sostituito per cancellare la vergogna delle ultime partite giocate su un manto che di erboso ha avuto ben poco. Un disastro le cui immagini hanno fatto il giro del mondo e che potrebbe essere costato a Zlatan Ibrahimovic un nuovo stop per problemi al tendine d'Achille della gamba destra. Non ci sarà controprova, però se tre indizi fanno una prova nel caso dello stadio milanese è difficile immaginare l'insussistenza di un legame tra i guai di alcuni calciatori - Zlatan incluso - e le condizioni pietose in cui è presentato il campo in questo inizio di 2022. La caviglia infortunata di IbrahimovicTratto da DAZN Non è colpa dell'era e nemmeno del meteo, sia chiaro. E non è colpa degli agronomi che su quel rettangolo verde ...

