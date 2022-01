Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022. Solo un uomo ed una donna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per i Giochi olimpici di Pechino 2022. Nel Salto con gli sci il contingente azzurro è ridotto ai minimi termini, poiché si è deciso di portare due soli atleti, un uomo e una donna. In linea teorica gli azzurri avrebbero potuto essere cinque (tre in campo maschile e due in quello femminile). Tuttavia, si è subito scelto di lasciare decadere una quota tra gli uomini. Dopodiché, proprio in extremis, la spedizione è stata dimezzata. Così facendo l’Italia rinuncia alla prova a squadre miste, dove avrebbe occupato una posizione tra l’ottava e l’undicesima su dodici partecipanti. Diciamo che si è voluto evitare il rischio di concludere penultimi, tenendosi alle spalle solamente la Cina padrona di casa, destinata all’ultimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono stati ufficializzati iper i Giochi olimpici di. Nelcon gli sci il contingente azzurro è ridotto ai minimi termini, poiché si è deciso di portare due soli atleti, une una. In linea teorica gli azzurri avrebbero potuto essere cinque (tre in campo maschile e due in quello femminile). Tuttavia, si è subito scelto di lasciare decadere una quota tra gli uomini. Dopodiché, proprio in extremis, la spedizione è stata dimezzata. Così facendo l’Italia rinuncia alla prova a squadre miste, dove avrebbe occupato una posizione tra l’ottava e l’undicesima su dodici partecipanti. Diciamo che si è voluto evitare il rischio di concludere penultimi, tenendosi alle spalle solamente la Cina padrona di casa, destinata all’ultimo ...

