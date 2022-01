Sala: “Nuovo stadio necessario, ma necessario anche dibattito pubblico” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il sindaco di Milano Beppe Sala sul Nuovo stadio di Inter e Milan Nuove dichiarazioni del Sindaco di Milano Beppe Sala sul Nuovo stadio nella mente di Inter e Milan. Queste le sue parole anche in merito al ruolo dei Comitati Antimafia e Legalità. “Condivido la necessità di un Nuovo stadio, però è necessario verificare in maniera compiuta le condizioni ed è necessario avere un dibattito anche avere un dibattito pubblico visto che lo stadio è un tema che interessa l’intera città. Credo che il ruolo dei Comitati Antimafia e Legalità in riferimento al flusso finanziario attraverso ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il sindaco di Milano Beppesuldi Inter e Milan Nuove dichiarazioni del Sindaco di Milano Beppesulnella mente di Inter e Milan. Queste le sue parolein merito al ruolo dei Comitati Antimafia e Legalità. “Condivido la necessità di un, però èverificare in maniera compiuta le condizioni ed èavere unavere unvisto che loè un tema che interessa l’intera città. Credo che il ruolo dei Comitati Antimafia e Legalità in riferimento al flusso finanziario attraverso ...

