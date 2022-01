(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico dellaItaliana diMaschile guidato da Kieran Crowley haAngeper ildiin preparazione delle prime due partite dell'Italia al Guinness Sei Nazioni 2022 in programma rispettivamente contro la Francia allo Stade de France di Parigi domenica 6 febbraio alle 16 e contro l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 febbraio alle 16. L'estremo, classe '99 in forza al Grenoble e protagonista in campo con la maglia dell'Italia A nel match vinto contro la Spagna a ottobre, si unirà al gruppo azzurro nella giornata di sabato 29 gennaio per proseguire la preparazione insieme ai compagni di squadra in

Advertising

TV7Benevento : Rugby: Nazionale, convocato Capuozzo per il raduno di Verona... - andreastoolbox : Italia al 6 Nazioni 2022: il raduno della nazionale di rugby. Video | Sky Sport - SSonostevecazzo : RT @BitcoinPeople1: ?? @Bitpanda_IT, piattaforma austriaca dedicata alla compravendita di #bitcoin, sarà il main sponsor della #Nazionale It… - puntotweet : Bitpanda diventa sponsor della Nazionale Italiana di Rugby - leonifuori_pod : Vi piacerebbe vedere Ange Capuozzo con la #15 dell'Italia già in questo Sei Nazioni? #ingressilaterali #domanda… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Nazionale

Lafrancese di, in vista del match contro l' Italia valevole per la prima giornata del Sei Nazioni 2022 , sarà costretta ad effettuare nove cambi. I transalpini sono infatti stati ...Non è strano dunque vedere sponsorship di livello come quella di cui parliamo oggi, ovvero Bitpanda che annuncia una partnership con laItaliana di. Sponsorship importante per ...Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico della Nazionale Italiana di Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato Ange Capuozzo per il raduno di Verona in preparazione delle prime due ...La Nazionale francese di rugby, in vista del match contro l’Italia valevole per la prima giornata del Sei Nazioni 2022, sarà costretta ad effettuare nove cambi. I transalpini sono infatti stati falcid ...