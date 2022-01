Rossella Corona | chi è la mamma di Manuel Bortuzzo? Ecco tutto quello che c’è da sapere FOTO

Advertising

giusybarkbark : RT @caIippa: Giada Agasucci, Rossella Brescia, Nicole Minetti, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Carolina Kostner, Amanda Kno… - areusamu : RT @caIippa: Giada Agasucci, Rossella Brescia, Nicole Minetti, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Carolina Kostner, Amanda Kno… - raduraestiva : RT @caIippa: Giada Agasucci, Rossella Brescia, Nicole Minetti, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Carolina Kostner, Amanda Kno… - nikatossica : RT @caIippa: Giada Agasucci, Rossella Brescia, Nicole Minetti, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Carolina Kostner, Amanda Kno… - chapmns : RT @caIippa: Giada Agasucci, Rossella Brescia, Nicole Minetti, Laura Pausini, Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Carolina Kostner, Amanda Kno… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossella Corona

DonnaPOP

- Sua madre,, lavora in un panificio e, come ha raccontato lui stesso a Io e Te , quando andava a scuola, passava sempre a prendere le pizzette e il pane da portare ai suoi compagni. ...La mamma di Manuel e Kevin, in una recente intervista al settimanale Chi, ha rimarcato come tra i due ragazzi ci sia sempre stata una grandissima affinità e intesa. Kevin ha sempre ...Rossella Corona è la mamma di Manuel Bortuzzo, attuale concorrente del GF Vip 6. Ma cosa sappiamo ancora della donna?Michelle Bortuzzo è la sorella di Manuel, attualmente nella casa del GF Vip 6. Ma cosa sappiamo ancora di lei?