Roma | fermato mandante duplice agguato all' Alessandrino | sicario era il killer di Diabolik

Advertising

Carmela_oltre : RT @TgrRai: Roma, tentato duplice omicidio dell’Alessandrino. Fermato dai #carabinieri Giuseppe Molisso, 40 anni, ritenuto il mandante del… - TgrRai : Roma, tentato duplice omicidio dell’Alessandrino. Fermato dai #carabinieri Giuseppe Molisso, 40 anni, ritenuto il m… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Distrugge vetrina con un sampietrino Fermato 47enne cinese - Affaritaliani : Distrugge vetrina con un sampietrino Fermato 47enne cinese - CorriereCitta : Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fermato

dissapore

... è Raoul Esteban Calderon, attualmente detenuto perché accusato di essere il killer di Fabrizio Piscitelli , alias Diabolilk, ucciso il 7 agosto del 2019 a. Leggi anche > Lo scorso 13 luglio a ...20.40 - Da Francesco Rutelli a Walter Veltroni, spuntano i nomi di ex sindaci di. Un voto è ... 15.29 - Pier Ferdinando Casini, uno dei probabili candidati, ha votato poi si èa ...Roma, 24 gen - “Un’escalation di tensione rischia di portare una guerra drammatica nel cuore dell’Europa. Non bisogna inasprire i toni tra Russia e Ucraina, è necessario lavorare per il dialogo e ferm ...I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo, emesso dalla Dda di Roma, nei confronti di Giuseppe Molisso, 40enne noto alle forze ...