Roma | Darboe ringrazia Mou | «Mi ha detto di essere cattivo»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il centrocampista giallorosso, Ebrima, svela le richieste del suo allenatore: «Nel calcio non puoigentile» «Mourinho mi ha insegnato moltissimo e mi ha aiutato tanto»: il centrocampista della, Ebrima, racconta qualche aneddoto sull’allenatore giallorosso. LE PAROLE – «Nel calcio non puoigentile – dice il classe 2001 in un’intervista rilasciata al The Guardian – e lui me lo ho fatto capire: devopiù». E’ partito dal suo paese per inseguire un sogno: «Non potevo fare altro, ringrazio Dio che ce l’ho fatta: non mi piace parlarne molto perché non è stato facile, volevo cominciare una vita migliore e continuare ad imparare a giocare a calcio». Oggi il Gambia sarà impegnato contro la Guinea: «Siamo consapevole del ...

