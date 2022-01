Ritiro familiari diplomatici Usa da Ucraina, Kiev: prematuro ed eccessivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per Kiev l'ordine impartito da Washington di ritirare dall'Ucraina i familiari dei diplomatici americani 'è prematuro ed eccessivo'. 'Con tutto il rispetto del diritto degli Stati stranieri di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Perl'ordine impartito da Washington di ritirare dall'deiamericani 'èed'. 'Con tutto il rispetto del diritto degli Stati stranieri di ...

