Risultati primo scrutinio delle elezioni del Presidente della Repubblica: tutti i voti e i nomi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso il primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella al Quirinale. Visto il clima di forte incertezza politica, come previsto lo scrutinio è andato nullo: i partiti non solo non hanno trovato un accordo, ma non sono neanche riusciti a esprimere un candidato Presidente della Repubblica che potrebbe sembrare favorito rispetto ad altri. Molte sono, infatti, state – come anticipato – la schede bianche. elezioni Presidente della Repubblica: i Risultati primo scrutinio Vediamo nel dettaglio i Risultati del primo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso ilper l’elezione delche succederà a Sergio Mattarella al Quirinale. Visto il clima di forte incertezza politica, come previsto loè andato nullo: i partiti non solo non hanno trovato un accordo, ma non sono neanche riusciti a esprimere un candidatoche potrebbe sembrare favorito rispetto ad altri. Molte sono, infatti, state – come anticipato – la schede bianche.: iVediamo nel dettaglio idel...

