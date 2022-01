Risultati elezioni Presidente del Consiglio 2022: diretta tv, orario e chi ha vinto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Presidente della Repubblica: tutti i cittadini si chiedono chi avrà questo ruolo. Sono 1.008 gli elettori che oggi 24 gennaio 2022 dovranno votare per decidere chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda le prime tre votazioni saranno necessari almeno 672 voti per eleggere il nuovo Presidente, invece, a partire dalla quarta tornata, ne basteranno solo 505 (maggioranza assoluta). Dopo il ritiro di Berlusconi è difficile fare una previsione in quanto tra i principali partiti non c’è nessun candidato ufficiale. Pare che la maggioranza dei parlamentari, per quanto riguarda questa prima votazione, sia intenzionata a dare scheda bianca. Ma entriamo più nel dettaglio. Leggi anche: Carlo Nordio: chi è, età, curriculum e vita privata del candidato al Quirinale di Giorgia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022)della Repubblica: tutti i cittadini si chiedono chi avrà questo ruolo. Sono 1.008 gli elettori che oggi 24 gennaiodovranno votare per decidere chi sarà il prossimodella Repubblica. Per quanto riguarda le prime tre votazioni saranno necessari almeno 672 voti per eleggere il nuovo, invece, a partire dalla quarta tornata, ne basteranno solo 505 (maggioranza assoluta). Dopo il ritiro di Berlusconi è difficile fare una previsione in quanto tra i principali partiti non c’è nessun candidato ufficiale. Pare che la maggioranza dei parlamentari, per quanto riguarda questa prima votazione, sia intenzionata a dare scheda bianca. Ma entriamo più nel dettaglio. Leggi anche: Carlo Nordio: chi è, età, curriculum e vita privata del candidato al Quirinale di Giorgia ...

Advertising

welikeduel : Chiara Valerio sui risultati delle elezioni suppletive di Roma e sul 13% di Italia Viva #propagandalive… - CorriereCitta : Risultati elezioni #PresidentedelConsiglio 2022: diretta tv, orario e chi ha vinto - artacum : @Lukid_23 @GianlucaVasto Ok sul discorso cittadini. Ma bisogna anche ottenere i risultati come forza di governo alt… - DottRiccardi : RT @GioiaStefani: È il 1983, Elezioni politiche, Rai1 organizza una lunga diretta in attesa dei risultati con #RaffaellaCarra balla, canta… - gazzettamantova : Tutti i risultati in diretta delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica -