Riparte il Teatro Serra | tutte le novità del 2022

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – La cultura non si ferma, meno che mai ile pur in un momento di difficoltà, ilriapre al pubblico con una stagione teatrale improntata alla sperimentazione, laboratori di recitazione e la seconda edizione del “Premio– Campi Flegrei” un nuovo canale YouTube(), per raccontare le attività legate al Premio e che presto ospiterà una rubrica sull’attore curata da Pietro Tammaro, attore, formatore e actor coach, fondatore, insieme con Maura Palumbo, regista e drammaturgo dello spazio teatrale di Fuorigrotta (in Via Diocleziano 316, adiacente all’Osservatorio Vesuviano): «saranno interviste con i protagonisti della scena napoletana, che verteranno sul ruolo dell’attore e sulle scelte di vita che comporta, in questa ...