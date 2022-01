Rimandato il tour dei Maneskin: le nuove date (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il tour dei Maneskin è Rimandato: slittano i concerti della band in programma in Italia e in Europa. Tutti gli spettacoli all’aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati sono confermate. Le date posticipate che verranno riprogrammate sono quelle che trovate qui sotto. Le date rimandate Domenica 6 Febbraio 2022 London, UK O2 Academy Brixton Giovedì 10 Febbraio 2022 Brussels, Belgium Forest National Sabato 12 Febbraio 2022 Luxembourg, Luxembourg Rockhal Martedì 15 Febbraio 2022 Warsaw, Poland Torwar Hall Venerdì 18 Febbraio 2022 Vienna, Austria Wiener Stadthalle Lunedì 21 Febbraio 2022 Paris, France Zenith Giovedì 24 Febbraio 2022 Zürich, Switzerland Halle ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildei: slittano i concerti della band in programma in Italia e in Europa. Tutti gli spettacoli all’aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati sono confermate. Leposticipate che verranno riprogrammate sono quelle che trovate qui sotto. LerimanDomenica 6 Febbraio 2022 London, UK O2 Academy Brixton Giovedì 10 Febbraio 2022 Brussels, Belgium Forest National Sabato 12 Febbraio 2022 Luxembourg, Luxembourg Rockhal Martedì 15 Febbraio 2022 Warsaw, Poland Torwar Hall Venerdì 18 Febbraio 2022 Vienna, Austria Wiener Stadthalle Lunedì 21 Febbraio 2022 Paris, France Zenith Giovedì 24 Febbraio 2022 Zürich, Switzerland Halle ...

Måneskin. Rimandato il tour causa Covid Corriere Romagna I Maneskin annullano il tour 2022: «Siamo mortificati». Ecco le date che restano confermate I Maneskin annullano il tour 2022. «Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della ...

I Maneskin posticipano il loro tour europeo A causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso, è con profondo rammarico che i Måneskin annunciano il posticipo delle date del loro tour europeo "Loud Kids on Tour '22" ...

