Rimandato il tour dei Maneskin | info nuove date

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildei: slittano i concerti della band in programma in Italia e in Europa. Tutti gli spettacoli all’aperto tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati sono confermate. Leposticipate che verranno riprogrammate sono quelle che trovate qui sotto. A causa dello stato attuale di emergenza dovuto alla pandemia COVID-19 i Måneskin annunciano il posticipo delledel loroeuropeo LOUD KIDS ON’22 e delitaliano nei Palazzi dello Sport. I possessori dei biglietti per i concerti che si sarebbero dovuti svolgere questa primavera, riceveranno un aggiornamento sulleentro il 1 ...

CorriereRomagna : Måneskin. Rimandato il tour causa Covid. C'era Pesaro a fine mese

Inizialmente previsto per il 2020 ea causa della pandemia, ilè partito il 21 gennaio da Cascina, dove è stato in scena fino a ieri sera, e farà tappa anche in Calabria e Sicilia, dal ...Un regalo che il cantautore vuole fare a coloro i quali attendono ilnei palazzetti,a causa della pandemia. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e ...I Maneskin annullano il tour 2022. «Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della ...A causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso, è con profondo rammarico che i Måneskin annunciano il posticipo delle date del loro tour europeo "Loud Kids on Tour '22" ...