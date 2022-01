Ricordo di Gaspard Ulliel: vita e successi dell’attore francese (Di lunedì 24 gennaio 2022) Life&People.it Gaspard Ulliel ci ha lasciati così, all’improvviso, un tragico incidente sugli sci, una fatalità, un destino crudele, che spezza una vita a soli 37 anni, il nostro Ricordo ad uno degli attori francesi più amati nel mondo. Gaspard Ulliel era uno degli interpreti d’Oltralpe più apprezzati al mondo. Nato nel 1984 a Boulogne-Billancourt, il bel Gaspard era cresciuto in una famiglia di stilisti. Mosse i suoi primi passi nel mondo della moda già ai tempi del liceo, quando ottenne un piccolo ruolo nella serie televisiva Une femme en blanc. successivamente si specializzò in cinematografia all’Università di Saint-Denis, per ottenere il suo primo vero ruolo cinematografico nel 1999, grazie al cortometraggio Alias. Dalla sua parte, ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 24 gennaio 2022) Life&People.itci ha lasciati così, all’improvviso, un tragico incidente sugli sci, una fatalità, un destino crudele, che spezza unaa soli 37 anni, il nostroad uno degli attori francesi più amati nel mondo.era uno degli interpreti d’Oltralpe più apprezzati al mondo. Nato nel 1984 a Boulogne-Billancourt, il belera cresciuto in una famiglia di stilisti. Mosse i suoi primi passi nel mondo della moda già ai tempi del liceo, quando ottenne un piccolo ruolo nella serie televisiva Une femme en blanc.vamente si specializzò in cinematografia all’Università di Saint-Denis, per ottenere il suo primo vero ruolo cinematografico nel 1999, grazie al cortometraggio Alias. Dalla sua parte, ...

