Riccardi e l'elezione del presidente della Repubblica che passa anche dalle foto copertina su Facebook (Di lunedì 24 gennaio 2022) La scelta comunicativa, in questi casi, gioca il suo ruolo nella partita. E i social network non possono che essere il teatro di tutto questo. Ha sicuramente colpito la fotografia di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, che è stato indicato dalla coalizione di centrosinistra come il profilo ideale per la corsa al Quirinale: un alto profilo che possa raccogliere intorno a sé consensi trasversali. Il diretto interessato – che, da prassi, in queste occasioni si nasconde – ha lanciato un solo messaggio, implicito, ma comunque sotto gli occhi di tutti: ha aggiornato la sua copertina di Facebook. LEGGI anche > Perché proprio tutti, sui social, stanno parlando della Bocconi e di un servizio di scorta Andrea Riccardi cambia la sua ...

