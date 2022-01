Report 24 gennaio 2022 | le anticipazioni di stasera | inchiesta sulla strage di Bologna

Advertising

reportrai3 : P. Mattarella venne ucciso il 6 gennaio 1980, omicidio del quale inizialmente verranno accusati Fioravanti e Cavall… - AllertaMeteoRER : ??INFO #AllertaMeteoER Report dell'evento meteorologico del 5 e 6 gennaio 2022 pubblicato sul sito ??… - aiwa_welfare : Secondo i dati appena pubblicati da @MinLavoro, degli 6.379 contratti attivi, 5.027 si propongono di raggiungere ob… - occhio_notizie : Scendono a 73 i ricoverati per Covid nell’ospedale San Pio di Benevento. Il report dell'azienda ospedaliera di oggi… - Dome689 : RT @Open_gol: Cresce in 11 Regioni, invece, il numero dei positivi nei reparti ordinari -

Ultime Notizie dalla rete : Report gennaio

Sono 366 i nuovi casi registrati nella giornata del 23. I tamponi eseguiti sono stati 1. Questa la situazione nei comuni in base aldell'Asp: Agrigento 2.364 ; Alessandria della ...Ecco ildi lunedì 24relativo ai casi Covid nella Asl Toscana Sud Est e in provincia di Grosseto. L'intervallo di riferimento è compreso tra le ore 24 di sabato 22e le ore 24 di ...Il report dell'Asrem aggiornato al 21 gennaio su ricoverati Covid (19) e positivi (complessivamente oltre 9mila). Il quadro che emerge è lapalissiano: il rischio di contagio e di ospedalizzazione per ...Sono passati sei mesi dalla formazione del Comitato della Camera dei Rappresentati istituito per investigare l’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio, ma solo da poche settimane stanno emergendo i primi ...