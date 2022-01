Renault-Nissan-Mitsubishi, dall’Alleanza in arrivo 30 nuovi modelli elettrici (Di lunedì 24 gennaio 2022) Renault, Nissan e Mitsubishi triplicheranno i loro investimenti per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici, andando a rinsaldare quell’Alleanza franco-giapponese che negli ultimi anni si era un po’ allentata. Secondo Reuters, giovedì i tre costruttori annunceranno un piano quinquennale di investimento da oltre 20 miliardi di euro per lo sviluppo di veicoli elettrici. Entro il 2030, l’Alleanza dovrebbe arrivare a proporne oltre 30, basati su cinque piattaforme comuni. La collaborazione tra le tre aziende ottimizzerà la condivisione di componenti chiave – a cominciare dalle batterie, che saranno prodotte tra Francia, Gran Bretagna, Cina e Giappone, con l’obiettivo di arrivare a una capacità di 220 gigawattora entro il 2030 –, implementando le economie di scala: ciò dovrebbe rendere i veicoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)triplicheranno i loro investimenti per lo sviluppo congiunto di veicoli, andando a rinsaldare quell’Alleanza franco-giapponese che negli ultimi anni si era un po’ allentata. Secondo Reuters, giovedì i tre costruttori annunceranno un piano quinquennale di investimento da oltre 20 miliardi di euro per lo sviluppo di veicoli. Entro il 2030, l’Alleanza dovrebbe arrivare a proporne oltre 30, basati su cinque piattaforme comuni. La collaborazione tra le tre aziende ottimizzerà la condivisione di componenti chiave – a cominciare dalle batterie, che saranno prodotte tra Francia, Gran Bretagna, Cina e Giappone, con l’obiettivo di arrivare a una capacità di 220 gigawattora entro il 2030 –, implementando le economie di scala: ciò dovrebbe rendere i veicoli ...

Advertising

fattiamotore : Renault-Nissan-Mitsubishi, dall’Alleanza in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - donatotesta : RT @LaStampa: Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - IzzoEdo : RT @LaStampa: Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - DavideRTramonta : RT @LaStampa: Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in arrivo 30 nuovi modelli elettrici - LaStampa : Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, in arrivo 30 nuovi modelli elettrici -