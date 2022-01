Registro Opposizioni: stop al marketing aggressivo sui cellulari (Di lunedì 24 gennaio 2022) Entrata in vigore L'attivazione del servizio per contraenti telefonici e operatori di telemarketing è prevista entro 120 giorni dalla pubblicazione del nuovo DPR in Gazzetta Ufficiale. Leggi su pmi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Entrata in vigore L'attivazione del servizio per contraenti telefonici e operatori di teleè prevista entro 120 giorni dalla pubblicazione del nuovo DPR in Gazzetta Ufficiale.

Advertising

Mov5Stelle : Mettiamo la parole fine al telemarketing aggressivo. Da oggi il Registro delle Opposizioni acquista maggiore vigore… - fanpage : Addio al telemarketing molesto anche sui cellulari e alle telefonate con voce registrata. Come iscriversi al Regist… - fattoquotidiano : Via libera al nuovo registro delle opposizioni: si potranno stoppare le chiamate commerciali moleste anche sui cell… - cavallo_susie : Decreto Legge Capienze. Via libera al Registro delle Opposizioni anche per lo stop alle chiamate sui cellulari e a… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Cellulare, come bloccare le telefonate indesiderate dei call center: le nuove regole #economia #italia… -