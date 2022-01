Regioni in arancione, ecco quali hanno cambiato colore (Di lunedì 24 gennaio 2022) e quali sono le restrizioni per chi non ha il super green pass Sono cinque le Regioni che da oggi, 24 gennaio, hanno cambiato colore, passando in fascia arancione: Valle d’Aosta si aggiungeranno infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Per i cittadini di queste Regioni non cambia molto se sono provvisti di super green pass. Tuttavia, per chi non ha il green pass o il super green pass ci sono delle restrizioni rispetto alla zona bianca o gialla. Per esempio, chi è senza green pass può spostarsi con mezzo proprio verso gli altri comuni della stessa regione o di altre Regioni, ma solo “per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”. Leggi anche: FLAVIO CARBONI, MORTO A 90 ANNI L’UOMO DEI ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) esono le restrizioni per chi non ha il super green pass Sono cinque leche da oggi, 24 gennaio,, passando in fascia: Valle d’Aosta si aggiungeranno infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Per i cittadini di questenon cambia molto se sono provvisti di super green pass. Tuttavia, per chi non ha il green pass o il super green pass ci sono delle restrizioni rispetto alla zona bianca o gialla. Per esempio, chi è senza green pass può spostarsi con mezzo proprio verso gli altri comuni della stessa regione o di altre, ma solo “per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”. Leggi anche: FLAVIO CARBONI, MORTO A 90 ANNI L’UOMO DEI ...

